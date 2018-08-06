"مدني عجمان" ينقذ 3 أشخاص حشروا داخل مركبتهم في حادث تصادم

المصدر: عجمان - الامارات اليوم

أنقذت فرق الدفاع المدني في عجمان، 3 أشخاص من جنسية دولة آسيوية علقوا في مركبة جراء حادث تصادم بين مركبتين، عند تقاطع جسر الشيخ مكتوم في منطقة الجرف 2 فجر اليوم.

وأفاد نائب مدير إدارة المراكز المقدم رائد عبيد الزعابي أن منصة العلميات المشتركة بشرطة عجمان تلقت بلاغاً في تمام الساعة 5:27 يفيد بوقوع حادث تصادم عند تقاطع جسر الشيخ مكتوم في منطقة الجرف 2، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني إلى الموقع، و تعاملت الفرق مع الحادث بالتعاون مع مسعفي الإسعاف الوطني بحرفية ودقة عالية وتمكنوا خلال زمن قياسي من إخراج المحصورين من المركبة، و تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة الإسعاف الوطني لتلقي العلاج اللازم.

وناشد الزعابي جميع السائقين الالتزام بالسرعات المحددة، والانتباه اثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق، وربط حزام الأمان حفاظاً على سلامتهم.