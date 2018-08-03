وفاة عائلة كاملة إثر حادث على طريق صلالة

المصدر: محمد الرفاعي _ عجمان

لقي 5 يمنيين من عائلة واحدة من امارة عجمان، حتفهم إثر حادث أليم وقع على طريق صلالة في محافظة الظاهرة بسلطنة عُمان، نتيجة تدهور مركبتهم، بينما كانت الأسرة متجهة إلى اليمن من طريق صلالة لقضاء إجازتها السنوية، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليها، بعد صلاة الجمعة أمس في مسجد الشيخ زايد بعجمان، وتم تشييع جثمانهم جميعاً إلى مقبرة عجمان بحضور مئات المشيعين من اليمنيين المقيمين في الدولة.

وتفصيلاً قال ذوي المغفور إليهم لـ "الإمارات اليوم" أن الحادثة وقعت مساء يوم الأربعاء الماضي، وأسفر عن وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة كانوا يركبون سيارة معاُ ومتجهين إلى اليمين عبر طريق صلالة في سلطنة عمان، لقضاء إجازتهم السنوية، وهم محمد سعد ناجي، وأحمد مطيع هيلان، ومحمد مطيع هيلان وانتصاد قائد ناجي، ونادية عبدالله صالح.

وتابعوا بأن المتوفيين سلكوا طريقاً وعرة في صلالة وهي معروفة بشدة وعارتها، وخلال سيرهم على الطريق انفجر الإطار الأمامي، مما أدى إلى عدم السيطرة على السيارة من قبل السائق وتدهورها، ووفاة جميع من كان بداخلها باستثناء السائق نبيل من الجنسية اليمينة، مشيرين إلى أن السائق حالته خطرة ومازال يتلقى العلاج في سلطنة عمان.

وذكروا بأن المغفور له بإذن الله محمد سعد ناجي يعمل في شرطة دبي منذ 25 عام.