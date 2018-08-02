مسافر يكشف لصوص حقائب السفر في مطار دبي بخاصية "آي كلاود"

المصدر: محمد فودة - دبي

ساهم مسافر ذكي في كشف عمليات سرقة يقوم بها ثلاثة عمال نظافة تابعين لشركة معنية بتنظيف الطائرات وتحميل وتنزيل الحقائب بالمبنى رقم 1 في مطار دبي، إذ سرق أحدهم هاتفه المتحرك طراز آيفون 7 فاستخدم حسابه على "آي كلاود" الذي تتيح له تعقب هاتفه في أي مكان وتصوير المحيط الذي يتواجد به، وحين فعل ذلك تأكد أن الهاتف موجود في مطار دبي، فتواصل مع شقيقه الذي أبلغ الشرطة.



وقال شقيق المجني عليه في محضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة إن شقيقه غادر من مطار دبي متجهاً إلى مصر لقضاء أجازته وعند صوله إلى بلاده فوجئ بقفل حقيبته مكسور وسرق منها هاتفه طراز آيفون 7 من داخل الحقيبة، فاستخدم خاصية آي كلاود التي تربط هاتفه بالحاسب الآلي الخاص وقام بتصوير المحيط الذي يتواجد به الهاتف واكتشف أنه داخل مطار دبي، فاتصل بشقيقه الذي أبلغ الشرطة.



وبناء على البلاغ استطاعت شرطة دبي التوصل إلى المشتبه بهم وهم ثلاثة عمال من جنسية دولة آسيوية تتراوح أعمارهم من 19 إلى 27 عاماً واعترفوا لدى الشرطة وفي تحقيقات النيابة بالتهمة المسندة إليهم وأفادوا بأنه اتفقوا فيما بينهم على فتح حقائب المسافرين وسرقة كل ما خف وزنه وغلا ثمنه ومنها الهاتف الذي سرق من صاحب البلاغ.