إحالة سائق تحرَّش براكبة إلى المحكمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات سائق مركبة أجرة تحرش براكبة معه، وارتكب فعلاً مخلاً داخل السيارة صدم المجني عليها، ثم شرع في سرقتها بالإكراه، محاولاً سحب حقيبة يدها وأخذ هاتفها حتى لا تتصل بالشرطة، وتلفظ بألفاظ خادشة للحياء بعد ركوبها معه.

وقال شاهد من شرطة دبي إن المتهم أقر بأنه كان على رأس عمله، حينما ركبت معه المجني عليها وجلست في المقعد الخلفي، ثم بدأ ينظر إليها بطريقة مزعجة فطلبت منه التركيز في الطريق، إلا أنه تمادى قائلاً لها إنها جميلة ومثيرة، وطلب رقم هاتفها إلا أنها رفضت.

واعترف المتهم بارتكاب تصرف صادم داخل المركبة أثار رعب الراكبة التي صرخت وطلبت منه الوقوف، واستنجدت بالسيارات التي كانت حولها فتوقف السائق، وحينما نزلت مستغيثة بالآخرين تبعها وحاول سحب حقيبة يدها من ذراعها فسقطت على الأرض، وتجمع الناس حولها فخاف وفر من المكان.

وذكرت المجني عليها أن المتهم كان ينظر إليها عبر المرآة بطريقة مريبة، ما أثار خوفها ثم طلب منها رقم هاتفها فرفضت، فما كان منه إلا أن ارتكب تصرفاً فاضحاً صادماً لمدة دقائق، فصرخت واستنجدت بالمارة.