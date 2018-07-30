وفاة 3 أشخاص وإصابة 44 آخرين في تصادم بين حافلة ومركبتين بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توفي 3 أشخاص وأصيب 44 آخرون صباح اليوم الاثنين، في حادث تصادم بين حافلة ومركبتين عند جسر الشوامخ الكبير في أبوظبي بإتجاه الداخل.

وأوضح مدير إدارة مرور المناطق الخارجية بمديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية بشرطة ابوظبي العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، ان التحقيقات الأولية أظهرت أن سبب الحادث يعود إلى الانحراف المفاجئ والسرعة الزائدة وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات والانشغال بغير الطريق باستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية تلقى بلاغاً اليوم في السابعة والنصف صباحاً يفيد بوقوع الحادث، وتواجدت في الموقع دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والمستشفى الميداني لشرطة ابوظبي التي قامت بإسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى الرحبة و المفرق .

وحث العميد الظاهري قائدي المركبات ومستخدمي الطريق على الإلتزام بقانون السير والمرور والسرعات المقررة وعدم الإنشغال عن الطريق وترك مسافة أمان كافية بين المركبات والحذر الشديد اثناء تغيير المسار وتجنب الانحراف المفاجئ، داعياً إلى عدم الوقوف في وسط أو على كتف الطريق الأيسر عند وقوع الحوادث وأخذ الحيطة والحذر والوقوف في مكان مناسب لا يعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.