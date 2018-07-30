إنقاذ شاب غرق في بحر عجمان

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

أنقذت الفرقة البحرية التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، شاباً آسيوياً يبلغ من العمر 24 عاماً، تعرض للغرق في بحر كورنيش عجمان، بعد غروب الشمس مساء أمس.

أفاد ضابط مركز الدفاع المدني الرميلة النقيب سعيد راشد الشعالي، أن غرفة العلميات المشتركة قد تلقت بلاغاً يفيد بتعرض شخص آسيوي للغرق وسط البحر، وعلى الفور انتقلت فرقة الإنقاذ البحري إلى الموقع، وتمكنت من إنقاذ الشاب ونقله إلى الشاطئ وتم إجراء الإسعافات الأولية وتبين أنه بصحة جيدة.

وطالب الشعالي من أفراد المجتمع بعدم السباحة ليلاً لصعوبة التعامل مع حوادث الغرق، وعدم السباحة في الأماكن العميقة والتي تنشط بها التيارات البحرية، وعدم دخول المياه في حال ارتفاع الأمواج، حفاظاً على سلامة الجميع من حوادث الغرق.