شرطة أبوظبي تحذر من الاستعراض بالمركبات

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

ناقشت شرطة أبوظبي المخاطر الناجمة عن تسابق الشباب والاستعراض بسياراتهم على الطرق، وما ينجم عن ذلك من حوادث قد تودي بحياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق، إلى جانب ما تسببه من ازعاج للسكان في أوقات متأخرة من الليل.

واستعرضت في اجتماع تنسيقي برئاسة رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية في العين، المقدم بهيان حمد العامري، السبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة.

ودعا العامري المشاركين إلى تكثيف التوعية بهذه الظاهرة ضمن حملة «صيف بلا حوادث»، وتوزيع نشرات تثقيفية في المراكز التجارية ضمن استراتيجية شرطة أبوظبي بجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة.