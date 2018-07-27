محاكمة متهم سبب عاهة لزميله

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

نظرت محكمة جنايات في الشارقة قضية آسيوي متهم بضرب زميله، ما تسبب له في عاهة مستديمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اعتداء المتهم، وهو في حالة سكر، بالضرب على المجني عليه، ما سبب له عاهة دائمة، كما اتلف مركبة مملوكة لشركة تجارية.

وأجّلت المحكمة القضية إلى الثامن من أغسطس المقبل لإعلان المجني عليه، وإرساله إلى الطب الشرعي لتقييم مدى الضرر الحاصل له.

كما نظرت المحكمة في قضية آسيوي (م.أ) متهم بالاعتداء على آخر، وإخضاعه بالقوة لركوب مركبته، وأخذه إلى إمارة أخرى، والاعتداء عليه بالضرب، ما أحدث به إصابات جعلته عاجزاً عن القيام بأعماله الشخصية لمدة 20 يوماً.

وأجّلت المحكمة القضية إلى الثامن من أغسطس المقبل لإعلان المجني عليه ومواجهته بأقوال المتهم.