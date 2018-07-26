متهم بهتك عرض طفلة يعبر عن ندمه أمام "جنايات دبي"

المصدر: محمد فودة-دبي

أبدى متهم بهتك عرض طفلة خليجية تبلغ من العمر 13 عاماً ندمه أمام هيئة محكمة الجنايات، أمس، التي قررت تأجيل القضية لجلسة 31 يوليو الجاري حيث يتوقع النطق بالحكم.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن الواقعة حدثت في شهر رمضان الماضي حين كانت الفتاة برفقة أمها في أحد المتاجر بمنطقة نايف، ثم تركتها لتفقد بعض الأغراض فتتبعها المتهم.

وقالت الفتاة المجني عليها إنها شعرت في البداية أن شخصاً يمر خلفها، وفجأة قفز تجاهها واحتضنها وتحرش بها، فجرت تجاه أمها وحكت لها ما حدث، فأبلغت الأخيرة الشرطة، وأشارت إلى أن ابنتها كانت ترتجف بقوة وتشعر بخوف بالغ.

وأفادت التحقيقات بأن رجال الشرطة حصلوا على نسخة من تسجيلات الكاميرات الموجودة في المتجر، والتي كشفت التفاصيل كافة بداية من تعقب المتهم للفتاة ثم تحرشه بها.

وأقر المتهم وهو أسيوي يبلغ من العمر 29 عاماًبالجريمة وقال للقاضي إنه آسف ونادم على ما فعله.