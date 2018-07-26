إحالة «قاتلة رضيعها» إلى لجنة طبية

المصدر: محمد فوده - دبي

قرّرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، إحالة خادمة آسيوية متهمة بقتل رضيعها -الذي أنجبته سفاحاً- خنقاً بقطعة قماش، بعد ولادته على الفور في دورة مياه شقيقة كفيلتها، إلى لجنة طبية لتقييم حالتها العقلية والنفسية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الخادمة وضعت قطعة قماش في فم المولود حتى قتلته، ثم حاولت التخلص من الجثة، بوضعها داخل كيس بلاستيكي تركته بالقرب من باب مطبخ شقيقة كفيلتها، لكنها لم تتمكن من رميه خارج الشقة، نتيجة تعرضها لتعب الولادة ونقلها إلى المستشفى واكتشاف أمرها هناك من قبل الطبيب المعالج.

وقالت المبلغة وهي مضيفة آسيوية، إنها شاهدت المتهمة في حالة تعب شديد، ثم توجهت إلى دورة المياه ومكثت هناك نحو ساعتين، قبل أن تخرج منها حاملة بيدها كيساً وضعته بجانب المطبخ ومن ثم جلست على كرسي في الصالة.