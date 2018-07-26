وفاة شخصين بحادثين منفصلين في الشارقة

المصدر: سلامة الكتبي - الشارقة

توفي شاب آسيوي يبلغ من العمر 28 عاماً دهسا من قبل مركبة يقودها مواطن على أحد الشوارع الرئيسة في منطقة المدام التابعة لإمارة الشارقة، مساء أول من أمس.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة عمليات الشرطة يفيد بوقوع حادث دهس لعامل آسيوي كان يعبر الشارع العام بالمدام، من قبل مركبة مسرعة وعليه انتقلت دوريات الشرطة إلى الموقع، وتبين أن العامل الآسيوي توفى في موقع الحادث بسبب الإصابة البليغة التي تعرض لها والمتمثلة بنزيف في الدماغ وكسور في أنحاء متفرقة من جسده، وتم نقله بسيارة الإسعاف الوطني إلى مستشفى الذيد لإنهاء الإجراءات الخاصة بتسليم جثمانه إلى ذويه.

وفي حادث آخر توفي عامل بناء آسيوي في العقد الثالث من عمره، أثر سقوط جزء من جدار على جسده أثناء تأدية عمله في أحد المواقع الإنشائية بمنطقة المدام بالشارقة، إذ أصيب بكسور عدة في جسده وكدمات بليغة نتيجة السقوط المفاجئ للجدار عليه، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتسليمه لذويه.