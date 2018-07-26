الحبس عاماً لمتهم ببتر إصبع شخص

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس عاماً بحق آسيوي قطع إصبع شاب خليجي، أثناء محاولة اعتدائه على والد المجني عليه، بسيف، نتيجة خلافات سابقة بينهما.

وقال والد المجني عليه إنه تلقى رسائل تهديد عدة من المتهم عبر تطبيق «واتس أب»، وتوعّده الأخير بالأذى البالغ حال لقائهما، لافتاً إلى أنه كان يسير لاحقاً مع ابنه في منطقة القوز الصناعية، وفوجئ بالمتهم يحاصره مع سبعة آخرين هاجموه معاً وألقوه على الأرض، ثم توجه الجاني إلى السيارة، وأحضر سيفاً، ورفعه لضربه، فتدخل ابنه وحال بينهما، وتلقى الضربة على يده، فبترت إحدى أصابعه، ثم فرّ المتهمون، واتصل هو بالشرطة.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإنه تم القبض على المتهم بعد أيام عدة في إمارة أم القيوين، وباستجوابه أكد عدم ندمه على ما فعله، ولو أتيحت له الفرصة فسيقطع رقبة والد الشاب، نتيجة إهانته في وقت سابق، وسبّه بأمه.