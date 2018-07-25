وفاة عامل سقط عليه جزء من جدار بالشارقة

المصدر: سلامة الكتبي - الشارقة

توفي عامل بناء من جنسية دولة آسيوية في العقد الثالث من عمره، إثر سقوط جزء من جدار على جسده أثناء تأدية عمله في أحد المواقع الإنشائية بمنطقة المدام بالشارقة.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة عمليات مركز شرطة المنطقة الوسطى الشامل يفيد بسقوط عامل، وحين انتقلت دوريات الإنقاذ وسيارات الإسعاف الوطني إلى موقع الحادث تبين أن العامل فارق الحياة نتيجة سقوط جزء كبير من جدار على جسده أثناء تأدية عمله بأحد المواقع الإنشائية بمنطقة المدام، إذ كان يعمل أسفل الجدار حين تفاجأ بسقوط كتلة كبيرة من الطابوق على جسده، وعمل رفاقه على انتشاله من تحت انقاض البناء إلا أنه كان متوفى بسبب إصابته البليغة، إذ أصيب بكسور عدة في جسده وكدمات بليغة نتيجة السقوط المفاجئ للجدار عليه، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتسليمه لذويه.