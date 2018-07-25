متهمان بخطف امرأة: المجني عليها رافقتنا بإرادتها

المصدر: محمد فودة - دبي

نفى متهمان أحدهما من جنسية دولة خليجية والآخر من جنسية دولة آسيوية أمام محكمة الجنايات في دبي صحة ادعاءات شابة من جنسية دولة أوروبية تبلغ من العمر 19 عاماً، حول قيامهما بخطفها وسرقتها، لافتين إلى أنها ادعت ذلك لإخفاء نشاطها في مجال الدعارة وركوبها معهما في السيارة بإرادتها مقابل مبلغ مالي.

ذكرت المجني عليها وهي زائرة ــ 19 عاماً، إنها كانت تسير في منطقة الرقة متوجهة لمقر سكنها، ثم توقفت إلى جوارها مركبة سوداء وترجل منها شخص مدعياً أنه من التحريات، وطلب منها جواز سفرها، ثم قال لها إن هناك مشكلة ويجب أن ترافقه إلى مركز الشرطة، فرفضت وطلبت منه إثبات هويته لكنه امتنع عن ذلك، فتدخل زميله ودفعها إلى داخل السيارة، وركب الآخر إلى جوارها، وأثناء سيرهم كانت تصرخ وتقاوم إلا أن المتهم الأول حاول خنقها لإسكاتها حتى وصلوا إلى منطقة مجهولة، وترجل المتهم الثاني متجهاً إلى مركبة أخرى وجرها المتهم الأول من عنقها إلى المركبة الثانية، ثم تحرك بالمركبة الأولى، وفيما كانت مع الثاني في المركبة الأخرى غافلته واستطاعت الخروج وطلب النجدة من المارة، فاتصل أحدهم بالشرطة التي حضرت إلى المكان.

وقال شاهد من شرطة دبي إن فريق البحث والتحري استطاع تحديد هوية المتهمين وضبط الأول، وتعرفت المجني عليها إلى كلا المتهمين في طابور التشخيص.

وقال أحد المتهمين في إفادته أمام محكمة الجنايات في دبي خلال جلسة عقدت أول من أمس " لم نخطفها أو نسرقها وهي كاذبة في كل أقوالها"، مشيراً إلى أنه كان يتجول برفقة المتهم الآخر في منتصف الليل والتقوا بها تسير في الشارع فعرضوا عليها مرافقتهم مقابل مبلغ مالي، فوافقت ومارسا الجنس معها حتى صباح اليوم التالي ثم غادرت.

وأضاف أنهما توقفا في طريقهما أمام أحد المتاجر ونزلت المرأة من السيارة واشترت مشروبات كحولية، فكيف لها أن تنزل بإرادتها وهي مخطوفة وتعود إلى السيارة، مطالباً بالرجوع إلى تسجيلات كاميرات المتجر الذي اشترت منه تلك الأغراض.

وذكر محامي المتهم إن ما ذكرته المجني عليها غير منطقي، ولا يمكن تخيله، فكيف يتم اختطافها واصطحابها إلى منطقة سكنية يرتادها الناس، ونقلها من سيارة إلى أخرى دون أن تحاول الهروب، لافتاً إلى أنها ظلت معهما في السيارة بإرادتها، كما توضح كاميرات المراقبة،

من جهتها قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة 12 أغسطس المقبل,