إحالة شخص اغتصب امرأة بعد دعوتها على «قهوة» إلى المحاكمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أدت دعوة على قهوة أدت إلى اغتصاب امرأة آسيوية، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، التي أحالت موظفاً آسيوياً (29 عاماً) إلى محكمة الجنايات، بتهمة اغتصاب أنثى. وذكرت المجني عليها في تحقيقات النيابة أنها تعرفت إلى المتهم، ثم تلقت منه رسالة عبر «واتس أب»، يطلب منها الخروج بصحبته وآخرين في رحلة شواء وقهوة بالصحراء. وأضافت أنها التقته في اليوم ذاته، ثم اصطحبها إلى منطقة صحراوية، والتقيا أربعة أشخاص، بينهم امرأة، وقضوا ساعات عدة، ثم انصرف أصدقاؤه، وطلبت منه توصيلها إلى سكنها، لكنه ألح عليها بالبقاء فترة من الوقت، وحين صعدت إلى السيارة من الباب الأمامي، هجم عليها، واغتصبها، مستغلاً بنيته القوية. وذكر المتهم في محضر استدلال الشرطة أنهما التقيا أصدقاءه، ثم احتسوا المشروبات الكحولية، ومارسا الجنس برضائها.