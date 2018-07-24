«تحدي كيكي» يقود 3 من مشاهير «التواصل» إلى النيابة

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أمرت النيابة العامة في أبوظبي، أمس، بضبط وإحضار ثلاثة من مشاهير التواصل الاجتماعي، للتحقيق معهم بتهمة تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، والإخلال بالآداب العامة، باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لترويج ممارسات لا تتوافق مع قيم وتقاليد المجتمع، وذلك على خلفية الفيديوهات التي انتشرت أخيراً، ويظهر فيها المشاهير الثلاثة أثناء تقليدهم «رقصة كيكي».

وأكدت النيابة أن المشاركة في ما يسمى «تحدي كيكي» تشكل جريمة معاقباً عليها قانوناً، وتصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي، والقانون رقم 21 لسنة 1995، بشأن السير والمرور، مشيرة إلى أن المشارك في هذا التحدي ينزل من السيارة أثناء سيرها ويترك الباب مفتوحاً، ويرقص على الطريق بجوار السيارة، ما يشكل خطراً على الشخص نفسه والآخرين من مستخدمي الطريق، إضافة إلى كون هذا السلوك يعتبر مخالفاً لقيم المجتمع، ويشكل إخلالاً بالآداب العامة.

وأوضحت أنه في حال قيام سائق المركبة نفسه بهذا السلوك، عبر تثبيت سرعة السيارة والخروج منها للقيام بتحدي الرقصة، يكون ارتكب جريمة إضافية، هي القيادة بطريقة متهورة تشكل خطراً على الجمهور، ويحق لمأموري الضبط القضائي القبض على أي شخص متلبساً، أثناء قيامه بهذه الرقصة، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية. وأعربت نيابة أبوظبي عن استنكارها تفشي هذه الظاهرة السلبية، مشيرة إلى وجوب انشغال الشباب بالأنشطة المفيدة التي تتلاءم مع قيم مجتمعهم، وتسهم في تطورهم ونموهم الجسدي والاجتماعي والعقلي والقيمي، بدل التقليد الأعمى للصرعات الدخيلة على مجتمعنا. وطالبت مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية والفيديوهات التي تنشر عبر حساباتهم، لافتة إلى تأثيرهم الكبير في قطاع كبير من الأطفال والشباب، الذين يعتبرونهم قدوة لهم في تصرفاتهم. وأضافت أن قيام هؤلاء المشاهير بهذه التصرفات من شأنه تحريض الغير على القيام بتلك السلوكيات، وتعريضهم للمساءلة القانونية.