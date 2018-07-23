دعوة على «قهوة» تتحول إلى قضية اغتصاب

المصدر: محمد فودة ــ دبي

كشفت تحقيقات النيابة العامة في دبي، عن قضية قادت فيها «دعوة على فنجان قهوة» إلى اغتصاب امرأة (آسيوية) من قبل موظف (آسيوي ــ 29 عاماً)، وقد تمت إحالته إلى محكمة الجنايات.

وذكرت المجني عليها، خلال التحقيقات، أنها تعرفت إلى المتهم قبل عام عن طريق أحد أصدقائها، وتلقت منه أخيراً رسالة نصية عبر تطبيق (واتس أب) طلب فيها أن تخرج بصحبته وآخرين في رحلة شواء بالصحراء، لكنها رفضت نظراً لأن علاقتهما ليست قوية، ثم دعاها لاحقاً إلى احتساء فنجان قهوة فوافقت على طلبه.

وأضافت أنها عندما التقته اصطحبها ــ رغم اعتراضها ــ إلى منطقة صحراوية، حيث وجدت هناك أربعة أشخاص، من بينهم امرأة، وقضوا معاً ساعات عدة ثم انصرف أصدقاؤه وطلبت منه توصيلها إلى مقر سكنها، لكنه ألّح عليها بالبقاء فترة من الوقت، وحين صعدت إلى السيارة من الباب الأمامي، دخل من الباب ذاته وهجم عليها، واغتصبها مستغلاً بنيته القوية، لافتة إلى أنها أصيبت بسحجات في ظهرها وأماكن أخرى من جسدها.

فيما ذكر المتهم في محضر استدلال الشرطة، أنه تواصل معها يوم الواقعة وخرجا معاً والتقوا أصدقاءه ثم احتسوا مشروبات كحولية ومارس معها الجنس برضائها.