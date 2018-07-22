شرطة دبي تكرّم فتيان الكهف ومدربهم والمشاركين في الإنقاذ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّم قسم الشؤون الدبلوماسية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الفتيان الـ12 ومدربهم الذين تم إنقاذهم في تايلاند بعدما حوصروا في كهف مغمور بمياه الأمطار على مدى أكثر من أسبوعين، وتسلّم التكريم نيابة عن الأطفال القنصل العام التايلاندي في الإمارات انوب بوراناسيت. وقال رئيس القسم المقدم طارق هلال السويدي، إن التكريم جاء نظير شجاعة وجلادة الفتيان في ظل الظروف القاسية التي وقعوا فيها، مضيفاً أن المحنة التي تعرضوا لها جسدت صمود الإنسان وإصراره على البقاء.

وبيّن أن التكريم شمل الدول التي شاركت في عملية الإنقاذ العالمية، موضحاً أن وفد شرطة دبي برئاسته نفذ زيارات لممثلي الهيئات الدبلوماسية في الدولة، مقدمين دروعاً تذكارية لهم عرفاناً بجهودهم الإنسانية.