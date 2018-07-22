شرطة أبوظبي تخلي مركز الشعبية وتحوّل خدماته إلى «الروضة»

المصدر: أبوظبي - الإمارت اليوم

نفذت شرطة أبوظبي تمريناً عملياً لحريق وهمي بمركز شرطة الشعبية، وجرى خلاله إخلاء الموظفين والمراجعين والموقوفين، وتحويل جميع خدماته إلى مركز شرطة الروضة، وفق خطة استمرارية الأعمال التي تشرف عليها إدارة الأزمات والكوارث في قطاع العمليات المركزية بالتنسيق مع مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي.

وقال نائب مدير إدارة الأزمات والكوارث المقدم علي العرياني، إن التمرين تكلل بالنجاح، بحسب سيناريو الإخلاء، للتأكد من تطبيق نظام استمرارية الأعمال بالتوافق مع نظام البيئة والصحة والسلامة العامة، حفاظاً على أمن وسلامة العاملين والمتعاملين والموقوفين، أثناء وقوع مثل هذه الحوادث الطارئة. وأوضح أن التمرين يهدف إلى تدريب العاملين ونشر ثقافة استمرارية الأعمال والأمن.