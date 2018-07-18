ضبط عصابة تستهدف متعاملي البنوك و«الصرافة» في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أحالت النيابة العامة في دبي عصابة آسيوية تستهدف متعاملي البنوك ومحال الصرافة، إلى محكمة الجنايات، بعد سرقتها حقيبة بداخلها 51.5 ألفاً درهم من رجل، وتبين خلال التحقيقات أن العصابة كانت تراقب مداخل البنوك، وترصد المتعاملين الذين يحملون مظروفات ورقية وحقائب.

وتعود تفاصيل الواقعة - التي أشرف عليها رئيس نيابة بنيابة ديرة، المستشار فهد عبدالعزيز الزرعوني، وباشر التحقيق فيها وكيل نيابة أول، فهد سيف بن طوق - إلى قيام ستة متهمين بسرقة حقيبة بداخلها 51.5 ألفاً درهم من داخل مركبة المجني عليه، باستخدام سكين صغير ومفك براغيّ، وذلك بإحداث ثقب في إطار المركبة، ما أجبر المجني عليه على التوقف، وعندما ترجل من المركبة استغل المتهمون انشغاله باستبدال الإطار واستولوا على الحقيبة وفروا هاربين.

وقال فهد الزرعوني إنه بحسب شهود الإثبات تبين أنه من خلال عمليات البحث والتحري وردت معلومات موثوقة، تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص الآسيويين من أصحاب السوابق الإجرامية، يشكلون عصابة إجرامية متخصصة في سرقة متعاملي البنوك ومحال الصرافة، موضحاً أنهم يستقلون مركبة مستأجرة باسم المتهم الأول، يستعملونها في تنقلاتهم لتنفيذ جرائم السرقة وملاحقة المتعاملين.

وأشار إلى أن النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، مطالبة بمعاقبتهم أشد العقوبة طبقاً لمواد الاتهام.