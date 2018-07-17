6 أشهر حبساً لمتهمَين باختلاس أموال لجنة خيرية

المصدر: محمد الرفاعي ـــ الشارقة

قضت محكمة جنايات الشارقة بالحبس لمدة ستة أشهر لمتهمين (من جنسية دولة آسيوية) باستغلال وظيفتيهما في اختلاس أموال من صندوق لجنة خيرية في الشارقة، كما قضت بتغريمهما 5000 درهم، ورد مبلغ مماثل لصندوق اللجنة.

وحسب أوراق القضية، فإن المتهمين استغلا مهام وظيفتيهما في اللجنة الخيرية، واختلسا مبلغاً مالياً من صندوقها، وبعد أن توصلت الشرطة إلى أنهما وراء الجريمة وواجهتهما اعترفا بارتكابها.

وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات الشارقة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر لمتهم (من جنسية دولة آسيوية) بتزوير تقرير طبي يؤكد خلوه من الأمراض، وقدمه إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع.