شرطة أبوظبي تحذر من تجاوز الحمولة القانونية للمركبات عند السفر براً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نصحت شرطة أبوظبي، قائدي المركبات المسافرين عبر البر بالالتزام بمجموعة من الإجراءات الوقائية الضرورية لتعزيز سلامتهم ومرافقيهم، ومن أبرزها التقيد بحدود الحمولة القانونية على سطح المركبات، التي لا يزيد ارتفاعها على 60 سم، نظراً إلى إمكانية تسبب الحمولة الزائدة في الإخلال بتوازن المركبة وصعوبة السيطرة عليها.

وحثت السائقين قبل السفر براً ولمسافات طويلة على ضرورة فحص المركبة والتأكد من صلاحيتها، بما في ذلك صلاحية الإشارات الضوئية ومصابيح المركبة والالتزام بالسرعات المحددة والانتباه لمفاجآت الطريق، وعند شعور السائق بالتعب عليه ايقاف مركبته خارج الطريق على الطرف الأيمن، وتشغيل الإشارات الرباعية التحذيرية، وأخذ قسط من الراحة لمتابعة السفر لاحقاً.

وأكدت أهمية التأكد من صلاحية الإطارات المستخدمة بالمركبة، والانتباه للمخاطر الناجمة عن انفجارها في المسافات الطويلة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، وازدياد إمكانية تعرضها للتآكل بسبب حرارة الطرق.

وناشدت السائقين بضرورة التأكد من قفل أبواب المركبة في حال وجود أطفال وربط حزام الأمان ومراجعة عداد البترول، وأن يكون خزان الوقود مملوءاً على الدوام لتلافي المفاجآت والانتباه لأي تغيير، خصوصاً عداد الحرارة، والقيادة بحذر التي تجنب السائق المخاطر، والحرص على السفر براً في مجموعة، وليس وحيداً مع الأسرة بقدر ما يمكن.

ونبهت شرطة أبوظبي إلى ضرورة اختيار مركبة تناسب الرحلة، من حيث السعة والراحة وإخضاعها للفحص الشامل للتأكد من صلاحيتها للسفر الطويل.