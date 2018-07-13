شرطة أبوظبي تنشر ثقافة السلامة في «صيف بلا حوادث»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أقامت شرطة أبوظبي معرضاً تثقيفياً في «مركز دلما مول التجاري» بأبوظبي، ضمن حملتها تحت شعار «صيف بلا حوادث»، بهدف توعية الجمهور باشتراطات السلامة.

واشتمل المعرض على تطبيقات وبرامج مجتمعية، والتعريف بالأنظمة والتقنيات الحديثة في مجال السلامة المرورية، وتقديم نصائح طبية حول الوقاية من أمراض الصيف وحوادثها، والتوعية بمخاطر المخدرات، وفحوص طبية مجانية، وعروض للكلاب البوليسية، والتوعية بسلامة الإطارات.

وأفاد مدير إدارة مرور أبوظبي، العميد محمد ضاحي الحميري، بأن المعرض ركز على توجيه رسائل شاملة للأسر في إطار منهجية التواصل المجتمعي، واللقاءات المباشرة مع الجمهور لتعزيز الجهود المبذولة لتوفير السلامة خلال الصيف.