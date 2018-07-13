بطاقة «مواقف» تقود مديرة إلى «الجنايات»

المصدر: أمين الجمال - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي مديرة تسويق، تحمل جنسية دولة عربية، إلى محكمة الجنايات، أمس، بتهمة استعمال محرر رسمي باسم الغير والانتفاع به بغير حق، إذ وضعت بطاقة موظف في هيئة الطرق والمواصلات، على الواجهة الأمامية لسيارتها تفادياً لتحرير مخالفة «مواقف» ضدها.

وأفاد الموظف في تحقيقات النيابة العامة بأنه تلقى اتصالاً من زميل له يعمل بمهنة مفتش، يخبره أنه شاهد مركبة تقف في المواقف الخاضعة للرسوم، ويوجد بداخلها على الواجهة الأمامية بطاقة تعريفية خاصة به، لافتاً إلى أنه أخبر زميله بأن المركبة غير عائدة له، ومن ثم أبلغ الشرطة. وذكر الموظف أنه عندما حضرت المتهمة إلى مركبتها ذكرت أنها عثرت على البطاقة قبل شهرين من الواقعة، واستعملتها لكي لا تتم مخالفة مركبتها.