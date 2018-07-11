شاب عربي يهتك عرض زائرة بالإكراه

المصدر: أمين الجمال - دبي

وجهت النيابة العامة في دبي تهمة هتك العرض بالإكراه إلى موظف من جنسية دولة عربية، مع زائرة أجنبية بإحدى الشقق الفندقية في منطقة المارينا بدبي.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة، إنها تعرفت إلى المتهم في الطائرة أثناء قدومها من موطنها لتقضي إجازة بدبي، مشيرةً إلى أنها أخبرته بمكان سكنها في منطقة المارينا، وأنها ستمكث به ثلاثة أيام.

وأضافت أنها عرضت على المتهم استضافته في سكنها، وعندما زارها برفقة أحد أصدقائه، مدعياً أنه ابن خالته، ظلوا يتناولون المشروبات الكحولية حتى بلغ السكر ذروته، لافتةً إلى أن المتهم طلب منها أن يشحن هاتفه فاصطحبته إلى غرفة نومها، واستغل ضعف إدراكها وعجزها عن المقاومة ليعتدي عليها بالضرب والاغتصاب.

وذكرت أنها عندما أفاقت وجدت المتهم برفقة صديقه يجلسان في الاستقبال، فأبلغت الشرطة، مشيرةً إلى أنها تعرضت لسرقة 5500 درهم وقرطي أذن وجواز سفرها.