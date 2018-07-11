540 ألف مشاهدة لفيديو حادث مروع

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نشرت إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، فيديو لحادث مروري مروع تسبب في خسائر بالغة بعدد من المركبات.

وأبدى جمهور المتابعين، عبر منصات شرطة أبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلاً واسعاً مع مشاهد الفيديو بالعديد من التعليقات والمقترحات، وبلغ عدد المشاهدات 540 ألفاً و821 مشاهدة، حتى أمس.

ووجّه معظم المشاهدين اللوم إلى طريقة قيادة المركبة بصورة طائشة ومتهورة، كما انتقدوا ظاهرة إصرار البعض على السير ببطء في المسار الأيسر من الطريق، المخصص للمركبات المسرعة، وعدم إفساح الطريق للقادمين من خلفه، وعزا البعض الآخر سبب الحادث إلى القيادة بطريقة عدوانية واستعلائية، خصوصاً من أصحاب السيارات الفارهة.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، العميد خليفة الخييلي، أنه لا تهاون في تطبيق القانون على «المتهورين»، الذين يعرّضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إيقافهم وحجز مركباتهم وتحويلهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.