وفاة مهندس سقط من أعلى مصنع بالذيد

المصدر: سلامة الكتبي - الشارقة

توفي مهندس من جنسية دولة آسيوية، (40 عاماً)، إثر سقوطه من علو شاهق أثناء تأدية عمله بأحد المصانع الواقعة بمنطقة صناعية قريبة من مدينة الذيد، أول من أمس.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة عمليات الشرطة، يفيد بسقوط شخص من ارتفاع كبير أثناء تأدية عمله، وعليه انتقلت فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وتبيّن أن الشخص الذي سقط هو مهندس كان يشرف على سير العمل بأحد المصانع، حين اختل توازنه وسقط من أعلى فوهة المصنع، ونتج عن الحادث إصابته بكسور في أنحاء متفرقة من جسده، بالإضافة إلى كسور في جمجمة رأسه، وعليه تم نقله إلى مستشفى الذيد، وأدخل إلى قسم العناية المركزة، ليبقى تحت الملاحظة الطبية، إلا أنه فارق الحياة أمس، متأثراً بالإصابة البليغة الناتجة عن قوة اصطدام جسده بالأرض.