شرطة دبي تطيح بـ 4 عصابات متخصصة بسرقة السيارات الفارهة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من الإطاحة بأربع عصابات من جنسيات مختلفة، أقدمت على سرقة 46 سيارة فارهة من مختلف امارات الدولة، تقدر قيمتها بـ 11مليون درهم.

وأشاد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبد الله خليفة المري، بجهود واحترافية فرق العمل الميداني، في إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، التي ألقت القبض على جميع عناصر العصابات رغم محاولة استخدامها أجهزة تقنية حديثة في تنفيذ جرائم سرقة السيارات، وتهريبها خارج الدولة.

وأثنى اللواء المري في الوقت ذاته على جهود خبراء التحليل في مركز تحليل البيانات الجنائية التي أدت إلى رصد وكشف العصابة، مشيراً الى أن شرطة دبي ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث أو الإخلال بالأمن.

ومن جانبه، أشاد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، بفريق العمل الميداني في إدارة البحث الجنائي الذي يتمتع بخبرات طويلة تجعله قادراً على كشف الجريمة مهما كان غموضها، مشيداً بإدارة البحث الجنائي في كل من شرطة الشارقة وشرطة عجمان وتعاونهما مع القيادة العامة لشرطة دبي في ضبط المتهمين في سرقة السيارات.

وحول تفاصيل القضية، أوضح المقدم عادل الجوكر، مدير ادارة البحث الجنائي، أن مركز تحليل البيانات في القيادة العامة لشرطة دبي رصد ظاهرة سرقة السيارات في العديد من إمارات الدولة، وتقصي الترابط بين أسلوب العصابات في سرقة تلك السيارات، وعليه تم تشكيل فرق عمل وحددت الاختصاصات لكل فريق حسب الخطة التي تم وضعها، ومن خلال عملية البحث والتحري اتضح أن هناك عصابات من جنسيات مختلفة قامت بالدخول إلى الدولة بتأشيرات زيارة بهدف سرقة السيارات الفارهة من خلال استخدام أجهزة تقنية حديثة تقوم ببرمجة أنظمة السيارة من جديد وإعادة تشغيلها ومن ثم تهريبها إلى خارج الدولة.

وبناءً على هذه المعطيات تم التنسيق مع إدارة البحث الجنائي في شرطتي الشارقة وعجمان، وتشكيل فريق عمل مشترك تمكن من ضبط عناصر أفراد العصابات، وضبط 17 سيارة فارهة في إحدى الموانئ كانت مجهزة للتهريب خارج الدولة، كما تم ضبط 13 سيارة في عدد من الحاويات بإحدى المستودعات في منطقة العوير، وضبط 12 سيارة فارهة في مختلف امارات الدولة، بالإضافة الى 4 سيارات كانت يستخدمها أفراد العصابة للقيام بسرقاتهم داخل الدولة.