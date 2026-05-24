دخول 4 قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة تحمل 930 طناً من المساعدات الإنسانية وكسوة العيد

دخلت خلال الأسبوع الماضي إلى قطاع غزة، أربع قوافل مساعدات إنسانية إماراتية، تضم 60 شاحنة محمّلة بأكثر من 930 طناً من المساعدات المتنوعة، شملت مواد غذائية وكسوة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، دعماً للأشقاء الفلسطينيين وتلبيةً لاحتياجاتهم الإنسانية.

وشملت القوافل قافلتي مساعدات إنسانية خاصتين بكسوة عيد الأضحى المبارك، محمّلتين بأكثر من 540 طناً من الملابس الجديدة المتنوعة للأطفال والرجال والنساء، مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في مبادرة تهدف إلى إدخال البهجة والسرور على الأسر الفلسطينية في هذه الأيام المباركة، والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وعمل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش، على تجهيز القوافل وتحميلها عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في العريش، وذلك بالتعاون مع الجهات المصرية المختلفة، التي تسهم بشكل كبير في تيسير أعمال العملية وحركة المساعدات الإنسانية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وتأتي هذه القوافل في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتجسيداً لحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، والوقوف إلى جانبهم من خلال تقديم أشكال الدعم الإنساني والإغاثي المختلفة.

وتؤكد عملية "الفارس الشهم 3"، استمرار الجهود الإماراتية الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، عبر تسيير القوافل الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية، بما يعكس نهج دولة الإمارات الراسخ في العطاء والتضامن الإنساني.