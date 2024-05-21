منصور بن محمد يشهد حفل تخريج الدفعة 27 للجامعة الأمريكية في دبي

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي مساء الاثنين، حفل تخريج الدفعة السابعة والعشرين من طلبة وطالبات الجامعة الاميركية في دبي.

حضر الحفل، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي عدد من القيادات التربوية والتعليمية وأولياء أمور الخريجين والخريجات البالغ عددهم نحو 317 طالب وطالبة تخرجوا في برامج البكالوريوس، والماجستير، والماجستير تنفيذي.

وقد بدأ الحفل بعزف السلامين الوطنيين لدولة الامارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الامريكية ثم ألقى إلياس بوصعب، نائب الرئيس التنفيذي للجامعة الأمريكية في دبي كلمة رحب فيها بالحضور، وأعرب عن خالص التهنئة للخريجين والخريجات، مؤكدا اعتزاز الجامعة بالخريجين الذين يمثلون مع التخرج قيمة مضافة جديدة لسوق العمل، متمنياً للجميع التوفيق في حياتهم العملية، مع الاستفادة مما تلقوه من علوم وقيم وأخلاقيات خلال دراستهم الجامعية، ليكونوا دائما قدوة لأقرانهم ونموذج يحتذى به في السعي الدائم نحو أعلى مستويات النجاح والتميز على الصعيدين الشخصي والاحترافي، مؤكدا على أهمية التعليم في تعزيز التفاهم المتبادل والحوار من أجل الحفاظ على المجتمع وتقدمه.

وألقت موزة المري، مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الحاصلة على بكالوريوس تصميم الأزياء والتسويق، وماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي، كلمة أعربت فيها عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، لما وفره من بيئة داعمة للعلم والتعليم في دولة الإمارات، لاسيما للمرأة التي تخطى من القيادة الرشيدة بكل الدعم على كل المستويات، مستشهدة بمقولة سموه "نحن لا نمكن المرأة فحسب، بل نمكن المجتمع بأكمله من خلال المرأة".

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتسليم الشهادات للخريجين، مثمناً اجتهادهم ونجاحهم، ومتمنياً لهم جميعا كل التوفيق في حياتهم العملية وأن يكونوا دائماً نموذجا للتميز في السعي في كسب المزيد من المعارف التي يمكن بها تطوير أنفسهم وخدمة مجتمعهم.

كما ألقت الطالبة تيا بشارة، الحاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم في الهندسة الميكانيكية ومستفيدة من منحة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق الدراسي، كلمة وجهت خلالها الشكر لأعضاء هيئة التدريس الذين لم يدخروا جهداً في مساعدتهم على التفوق والتميز، مشيرة إلى المنظومة التعليمية التي تتميز بها دبي وفق أعلى المعايير الدولية التي تمكن الطلاب من اكتساب المعرفة وتأهلهم للحياة العملية بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية عالمية وكافة الإمكانيات لتخريج أجيال قادرة على تحمل المسؤولية.

وأختتم الدكتور لانس دي ماسي، رئيس الجامعة الأمريكية في دبي، الحفل بالإشادة بالخريجين باعتبارهم رمز الاستدامة لمستقبل المجتمع، من خلال جاهزيتهم للتكيف مع المتغيرات وقدرتهم على دمج التكنولوجيا المتقدمة مع الإنسانية لخلق الابتكار من أجل عالم أفضل.