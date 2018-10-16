ضبط سائق آسيوي صدم طفلاً وهرب من مكان الحادث

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

ضبطت دوريات فرع المباحث والتعقيب في شرطة رأس الخيمة، أمس، سائق مركبة من جنسية آسيوية صدم طفلا، يبلغ من العمر 10 سنوت، كان يقود دراجة نارية في منطقة جلفار في مدينة رأس الخيمة، وهرب من المكان ما أدى إلى إصابة الطفل بإصابات بليغة في الرأس الخيمة.

وتفصيلا قال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العقيد أحمد الصم النقبي، إن غرفة العمليات تلقت عصر أمس بلاغا بوقوع حادث صدم مواطن من قِبل مركبة يقودها آسيوي هرب من المكان.

وأوضح أن فور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق من دوريات المباحث والتعقيب حيث باشر باتخاذ الإجراءات فور وصوله لمكان الحادث، وتبيّن فرار سائق المركبة بعد ارتكابه للحادث وإصابة المواطن بإصاباته البليغة.

وأوضح أنه تم ضبط السائق الهارب بعد ثلاث ساعات من تلقي البلاغ، كما تمت إحالة ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن الهروب من موقع الحادث، الذي يكون الشخص طرفاً فيه، يعتبر جريمة بحد ذاتها حيث أن التوقف والاتصال بالشرطة قد يؤدي إلى عدم تفاقم الإجراءات القانونية بحق المُخالف.

ومن جهته قال مصدر مسؤول في مستشفى صقر الحكومي برأس الخيمة، لـ"الامارات اليوم" إن قسم الحوادث والطوارئ في المستشفى استقبل، مساء أمس، طفلا مواطنا يبلغ من العمر 10 سنوات مصاب بإصابات بليغة في الرأس.

وأوضح أنه تم نقل المصاب إلى قسم الأشعة وتبين أنه يعاني من كسور في الجمجمة ونزيف بالرأس ما تطلب نقله إلى قسم العناية المركزة للملاحظة ولمتابعة حالته الصحية.