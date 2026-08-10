تكريم نصر طاهر تقديراً لريادته وابتكاره في قطاع الخدمات المالية

حظي نصر طاهر بتكريم خلال الدورة التاسعة من جوائز التميز الذهبي 2026، حيث حصل على جائزة التميز الذهبي في التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية والبلوك تشين. وقد قدّم الجائزة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، كما اختارت فوربس الشرق الأوسط نصر طاهر ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2026، وتعكس هذه التكريمات إسهامات نصر طاهر البارزة ودوره الريادي في تطوير قطاع الخدمات المالية عالمياً، ودفع مسيرة الابتكار والتحول الرقمي في القطاع.

تمتد مسيرة نصر طاهر في قطاع الخدمات المالية لأكثر من ثلاثة عقود، تنقّل خلالها بين الأسواق العالمية وصولاً إلى عالم الأصول الرقمية سريع التطور. وقد شهدت هذه المسيرة خلال عام 2026 تكريم طاهر في مناسبتين بارزتين على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

واختارت فوربس الشرق الأوسط مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك، نصر طاهر، ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2026، وهي قائمة سنوية تضم نخبة من قادة الأعمال في مختلف القطاعات الرئيسية بالمنطقة. وتأخذ القائمة في الاعتبار الرؤساء التنفيذيين الذين يقودون مؤسسات مؤثرة في الشرق الأوسط، إلى جانب مساهماتهم في تطوير مشهد الأعمال في المنطقة.

ويأتي هذا التقدير بعد 21 عاماً على تأسيس طاهر لمجموعة ملتي بانك في كاليفورنيا عام 2005. ومنذ ذلك الحين، نقلت المؤسسة مقرها الرئيسي إلى دبي في دولة الإمارات، ووسّعت حضورها الدولي ليشمل أكثر من 100 دولة، مقدمةً خدماتها لأكثر من مليوني عميل من المؤسسات والأفراد. كما تحمل المجموعة تراخيص من أكثر من 18 جهة تنظيمية مالية عبر خمس قارات.

كما حظي طاهر بتكريم آخر هذا العام خلال الدورة التاسعة من جوائز التميز الذهبي 2026، حيث حصل على جائزة التميز الذهبي في التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية والبلوك تشين. وقد قدّم الجائزة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، خلال حفل أقيم في دبي.

ويأتي هذا التكريم بالتزامن مع توسع مجموعة ملتي بانك في قطاع الأصول الرقمية. فمن خلال mb.io، منصة تداول العملات المشفرة التابعة للمجموعة والخاضعة لتنظيم سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، توسعت المجموعة في مجالات تشمل التداول الفوري للعملات المشفرة وترميز الأصول في العالم الحقيقي.

ولا تقتصر خبرة نصر طاهر على الشركة التي أسسها، إذ شملت مسيرته تولي مسؤولية مشاريع التطوير في البورصة الأيرلندية، إلى جانب أدوار مالية واستشارية مرتبطة بمؤسسات وجهات حكومية في الصين.

ويقدم التكريمان لمحة عن مسيرة مهنية تطورت بالتوازي مع التحولات الكبيرة التي شهدتها الأسواق المالية، بدءاً من توسع الخدمات المالية المنظمة دولياً، وصولاً إلى بروز تقنيات البلوك تشين والترميز والأصول الرقمية كمجالات تحظى باهتمام متزايد في القطاع.