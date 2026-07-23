"ليباس" تبدأ تسليم أولى سيارات LEPAS L8 إلى الشرق الأوسط تمهيداً لإطلاقها في الإمارات عبر الغرير للسيارات

أعلنت "ليباس"، العلامة التجارية التابعة لمجموعة "شيري"، عن شحن أول دفعة من سيارات "LEPAS L8" إلى منطقة الشرق الأوسط، خلال مراسم أقيمت في ميناء نانشا بمدينة قوانغتشو الصينية، إيذاناً بانطلاق "عام التسليم" العالمي للعلامة في أسواق المنطقة.

وتتجه الدفعة الأولى إلى عدد من الأسواق الرئيسية، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن إستراتيجية الشركة للتوسع الدولي، وتمهّد لدخول العلامة إلى السوق الإماراتية، حيث سيتم إطلاقها قريباً عبر الغرير للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة في الدولة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تُواصل فيه أسواق الخليج، ولا سيما دولة الإمارات، تسريع التحول نحو حلول التنقل بالطاقة الجديدة، من خلال الاستثمار المتواصل في البنية التحتية لمحطات الشحن، وتبني السياسات الداعمة لانتشار المركبات الكهربائية.

وانسجاماً مع هذا الزخم، تمضي "ليباس" في توسيع حضورها الإقليمي من خلال محفظة طرازات متنوعة، تتقدمها LEPAS L8 التي ستتوفر بنسختي L8 ICE وL8 Super Hybrid، على أن يتبعها طرح طرازي L4 ICE وL6 ICE، بما يعزز انتشار العلامة في أسواق الشرق الأوسط، بما فيها دولة الإمارات.

ومن المُقرر أن تصل LEPAS L8 إلى أسواق الإمارات في وقت لاحق من هذا العام، لتسجل ظهورها الأول بنسختيها، مقدمة تجربة تجمع بين الفخامة والراحة في سيارة متعددة الاستخدامات (SUV) بخمسة مقاعد، تم تطويرها على منصة LEX الذكية المخصصة لمركبات الطاقة الجديدة.

وتعتمد السيارة لغة التصميم الحصرية للعلامة "جماليات الفهد"، التي تتميز بخطوط انسيابية وحضور أمامي لافت، بما ينسجم مع تفضيلات العملاء في الشرق الأوسط الباحثين عن الحضور والفخامة في الوقت نفسه. كما تتمتع السيارة بقاعدة عجلات رائدة ضمن فئتها يبلغ طولها 2,800 ملم، وتضم نظام تكييف ذكياً سريع التحكم بدرجة الحرارة، قادراً على خفض حرارة المقصورة بمقدار 32 درجة مئوية خلال خمس دقائق، بما يوفر تجربة قيادة مريحة داخل مقصورة رحبة ومتقنة التصميم في أجواء المنطقة الحارة.

وتستمد LEPAS L8 أداءها من منظومة LEPAS Super Hybrid، التي توفر مدى قيادة إجمالياً يتجاوز 1,300 كيلومتر، مع معدل استهلاك وقود منخفض يبلغ 4.2 لتر لكل 100 كيلومتر عند انخفاض شحن البطارية، بما يجعل الرحلات الطويلة أكثر سهولة، ويدعم مختلف أنماط الاستخدام، من التنقل اليومي داخل المدن إلى الرحلات الخارجيّة.

كما ستُزوَّد LEPAS L8 مستقبلاً بتقنية SIVP، وهي حل فائق الذكاء لركن المركبة يعزز الراحة من خلال تقنيات متقدمة لمساعدة السائق، ويرتقي بتجربة التنقل الأنيق والسلس.

وتنطلق شركة "ليباس" من رؤيتها التي تحمل شعار "أناقتك بأسلوبك"، لتصبح العلامة المفضلة في مجال التنقل بالطاقة الجديدة لأسلوب الحياة الأنيق، ومع دخولها "عام التسليم العالمي"، تواصل العلامة توسيع حضورها في الأسواق الدولية، مستندة إلى الأناقة، والتكنولوجيا، والابتكار المُتمَحور حول العميل.

وفي دولة الإمارات، سيتمكن العملاء قريباً من تجربة هذا الفصل الجديد من التنقل الفاخر بالطاقة الجديدة من خلال الغرير للسيارات، التي ستقدم مجموعة سيارات LEPAS إلى السوق بصفتها الوكيل المحلي الحصري للعلامة.

وتواصل "ليباس" مستقبلاً الالتزام بفلسفتها العالمية في التطوير "في المكان، من أجل المكان، لنصبح جزءاً من نسجيه المحلّي" "In somewhere, For somewhere, Be somewhere"، عبر تعزيز عملياتها المحلية في مختلف الأسواق، وتقديم أسلوب حياة أنيق لعدد أكبر من المستخدمين حول العالم، بما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة تنقل فريدة تجمع بين الطاقة الجديدة والأناقة.