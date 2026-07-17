سرطان البروستات والجراحة الروبوتية

يُعد سرطان البروستات من أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى الرجال، وتزداد نسبة الإصابة به مع التقدم في العمر، خاصة بعد سن الخمسين، وعلى الرغم من أن تشخيص الإصابة بالسرطان قد يثير القلق، فإن التطور الكبير في وسائل التشخيص والعلاج جعل فرص الشفاء ممتازة، خصوصاً عند اكتشاف المرض في مراحله المبكرة.

تكمن أهمية الكشف المبكر في إجراء فحص مستضد البروستات النوعي (PSA)، بالإضافة إلى الفحص السريري والتصوير بالرنين المغناطيسي عند الحاجة، ثم أخذ خزعات دقيقة من البروستات لتحديد طبيعة الورم ودرجته، ويساعد هذا التقييم المتكامل في اختيار العلاج الأنسب لكل مريض وفقاً لمرحلة المرض وعمره وحالته الصحية.

أصبحت الجراحة الروبوتية اليوم الخيار الأمثل لعلاج العديد من مرضى سرطان البروستات الموضعي، لما توفره من دقة عالية ورؤية ثلاثية الأبعاد مكبرة، تسمح باستئصال البروستات والغدد اللمفاوية عند الحاجة مع المحافظة قدر الإمكان على الأعصاب المسؤولة عن التحكم البولي والوظيفة الجنسية، وذلك عندما تسمح طبيعة الورم بذلك.

وبصفتي استشاري جراحة المسالك البولية والجراحات الروبوتية، فقد أجريت أكثر من 1500 عملية روبوتية مع خبرة واسعة في علاج سرطان البروستات باستخدام أحدث التقنيات العالمية. ولا يقتصر هدفي على إزالة الورم بالكامل، بل يشمل أيضاً الحفاظ على جودة حياة المريض بعد العملية من خلال تقليل فقدان الدم، وتخفيف الألم، وتقليل مدة البقاء في المستشفى، وتسريع العودة إلى النشاط اليومي.

ومع ذلك، فإن العلاج لا يقتصر على الجراحة وحدها، إذ تختلف الخطة العلاجية من مريض إلى آخر، ففي بعض الحالات يكون العلاج الإشعاعي أو العلاج الهرموني أو المراقبة النشطة هو الخيار الأنسب، لذلك فإن اتخاذ القرار العلاجي يجب أن يتم بعد تقييم دقيق ومناقشة شاملة مع المريض، بما يحقق أفضل النتائج على المدى القريب والبعيد.

رسالتي لكل رجل تجاوز الخمسين من العمر، أو لديه تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البروستات، هي عدم إهمال الفحوصات الدورية، فالكشف المبكر لا ينقذ الحياة فحسب، بل يزيد من فرص العلاج الكامل ويمنح المريض خيارات علاجية أكثر فعالية وأقل تأثيراً على حياته اليومية.

إن الجراحة الروبوتية ليست مجرد تقنية حديثة، بل هي وسيلة متقدمة لتقديم علاج دقيق وآمن عندما تُجرى على يد جراح يمتلك الخبرة والمهارة، ومع التطور المستمر في هذا المجال، أصبح بإمكاننا تقديم نتائج علاجية متميزة تمنح المرضى فرصة حقيقية للشفاء والعودة إلى حياتهم بثقة وأمان.