ستاربكس تتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم لرعاية برامج الأنشطة الصيفية لجميع الفئات

أعلنت علامة ستاربكس التي تديرها مجموعة الشايع، عن شراكتها مع نادي دبي لأصحاب الهمم (DCD)، لرعاية النسخة العاشرة من برنامج أنشطته الصيفية، والذي أُطلق رسمياً تحت شعار "صيفُنا يتركُ أثراً"، وتستمر هذه المبادرة المجانية من 22 يونيو إلى 30 يوليو، وتخطط لاستقبال 220 عضواً يومياً من جميع أنحاء الإمارات، مما يوفر فرصاً شاملة للشباب أصحاب الهمم.

وبدعم من ستاربكس، شهد برنامج الأنشطة الصيفية لدى نادي دبي لأصحاب الهمم هذا العام توسعاً ملحوظاً، حيث يقدم مجموعة أوسع من الأنشطة التي تُعزز التنمية الشاملة للمشاركين، ويتضمن البرنامج أنشطة متخصصة تركز على مهارات الحياة، والرياضة، والفنون والحرف اليدوية، والإبداع، والاستدامة، والابتكار، والتعلّم التفاعلي.، كما أتاحت هذه الرعاية تنظيم 42 رحلة ترفيهية، مما منح المشاركين فرصاً رائعة للتفاعل الاجتماعي، والإثراء الثقافي، والمشاركة المجتمعية، بالإضافة لدعم صحتهم الجسدية والنفسية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وإعدادهم لمستقبل أكثر إشراقاً.

وبهذه المناسبة، أعربت سمر جبور، نائبة الرئيس الأولى لستاربكس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حماسها لهذه الشراكة قائلةً: "في ستاربكس، نؤمن بقوة المجتمع والصفات الفريدة التي يتمتع بها كل فرد منا. الشراكة مع نادي دبي لأصحاب الهمم لرعاية برامج الأنشطة الصيفية، هي خطوة أخرى في مسيرتنا نحو ابتكار بيئة مجتمعية ومساحة استثنائية يشعر فيها الجميع بالانتماء. نحن متحمسون لدعم هذه المبادرة، ونتطلع لرؤية التأثير الإيجابي الذي ستحدثه على المشاركين".

من جهته أعرب ماجد عبد الله العصيمي، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، عن تقديره لهذه الشراكة قائلاً: "نحن سعداء للغاية بمشاركة ستاربكس في رعاية برنامج الأنشطة الصيفية لدينا لهذا العام، ونسعى معاً إلى تهيئة بيئة مجتمعية مميزة تُمكّن أصحاب الهمم من الازدهار، وتطوير مهارات جديدة، وبناء علاقات مثمرة. يُجسّد هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لبناء مجتمع شامل يُتيح فرصة التألق للجميع على حدٍ سواء".

يتزامن برنامج الأنشطة الصيفية لدى نادي دبي لأصحاب الهمم مع مبادرة "عام الأسرة 2026" التي تعد بمثابة مبادرة وطنية تعكس رؤية الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التماسك الاجتماعي، ودعم الأسرة باعتبارها حجر الأساس لبناء مجتمع مستقر ومزدهر، كما يهدف البرنامج إلى الاستفادة القصوى من العطلة الصيفية من خلال تعزيز الصحة الجسدية والنفسية للمشاركين، وتطوير مهاراتهم الاجتماعية والثقافية والرياضية، وتعريف أولياء الأمور بمجموعة واسعة من المبادرات والخدمات التي يقدمها النادي.

تُجسّد شراكة ستاربكس مع نادي دبي لأصحاب الهمم، التزام العلامة بتعزيز الروابط الإنسانية ودعم المجتمعات المحلية، وتستند هذه الشراكة إلى تعاونات سابقة لستاربكس، بما في ذلك التعاون مع جمعية صوت متلازمة داون "SAUT" في المملكة العربية السعودية، مما يؤكد على أهمية تعزيز الاندماج والانتماء في الحياة اليومية، وهو ما يعكس قيّم الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في التعاطف وتقديم الدعم لجميع المواطنين.

سيعمل برنامج الأنشطة الصيفية على تعزيز روح الترابط المجتمعي وترسيخ الرسالة الأساسية المتمثلة في أن كل فرد يستحق مكاناً يشعر فيه بالانتماء، مع إثراء حياة المشاركين وعائلاتهم في الوقت نفسه.