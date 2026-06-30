حامد بن زايد يقدّم واجب العزاء لأسرة الشهيد عيسى البلوشي

قدّم سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، واجب العزاء لأسرة الشهيد جندي أول عيسى غلوم البلوشي، الذي استشهد أثناء أداء مهمة تدريبية بالدولة.

‏وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في دبي، عن خالص تعازيه، وصادق مواساته إلى أسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.