سعيد بن مكتوم يحضر أفراح الفلاسي والبحر

حضر الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، في دبي، صلاح محمد بوفروشة الفلاسي بمناسبة زفاف نجله مايد إلى كريمة عدنان جمعة البحر.

وهنأ الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم حفل الاستقبال الذي أقامه غيث غانم سيف السويدي، بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة إسماعيل عقيل عبدالرحيم جناحي.