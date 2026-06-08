أحمد ومنصور بن محمد يحضران أفراح العلماء والتميمي والصوالح ومجرن

حضر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، في دبي، محمد عبدالرحيم سلطان العلماء بمناسبة زفاف نجله عمر إلى كريمة جمال محمد التميمي.

وهنأ سموّه العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

وحضر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، في دبي، مروان أحمد الصوالح بمناسبة زفاف نجله خليفة إلى كريمة عمر بن أحمد بن الشيخ مجرن.

وهنأ سموّه العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، في دبي، محمد عبدالرحيم سلطان العلماء بمناسبة زفاف نجله عمر إلى كريمة جمال محمد التميمي.

وهنأ سموّه العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، في دبي، مروان أحمد الصوالح بمناسبة زفاف نجله خليفة إلى كريمة عمر بن أحمد بن الشيخ مجرن.

وهنأ سموّه العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.