أحمد بن سعيد وسعيد بن مكتوم يحضران أفراح العلماء والتميمي والصوالح ومجرن

حضر سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، في دبي، محمد عبدالرحيم سلطان العلماء بمناسبة زفاف نجله عمر إلى كريمة جمال محمد التميمي.

وهنأ سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، العريس وذويه، متمنيين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

وحضر سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، حفل الاستقبال الذي أقامه، أمس، في دبي، مروان أحمد الصوالح بمناسبة زفاف نجله خليفة إلى كريمة عمر بن أحمد بن الشيخ مجرن.

وهنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، العريس وذويه، متمنيين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.