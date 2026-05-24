محمد الظهوري ينال الدكتوراه بامتياز عن الحماية الجنائية لأمن الدولة الإلكتروني

حصل الدكتور محمد عبدالله الظهوري على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز من جامعة الشارقة، عن رسالته التي جاءت بعنوان: «الحماية الجنائية لأمن الدولة الإلكتروني في التشريع الإماراتي».

وتناولت الرسالة الإطار القانوني للحماية الجنائية المرتبطة بأمن الدولة في الفضاء الإلكتروني، في ظل تزايد التحديات الرقمية وتنامي أهمية التشريعات الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وجرت مناقشة الرسالة بحضور لجنة أكاديمية متخصصة، أشادت بموضوع الدراسة وأهميتها في دعم البحث القانوني المرتبط بالتشريع الإماراتي والتحولات الرقمية الحديثة.