«طرق دبي» تحصد تصنيف التميّز بـ 5 نجوم

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تصنيف «التميّز بخمس نجوم» على المستوى العالمي، من برنامج اعتماد أفضل الممارسات التابع للمسابقة الدولية لأفضل الممارسات، عن مشروع «تعزيز الامتثال للقوانين من خلال الرقابة الذكية على المواصلات العامة»، الذي تنفذه الهيئة عبر مركز الرقابة الذكي التابع لمؤسسة المواصلات العامة.

ونالت الهيئة التكريم ذاته عن جهودها في مشروع «التفتيش الذكي على دراجات التوصيل»، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ومبادرة «خدمة نقل الطلبة عن طريق الحجز الإلكتروني»، إلى جانب مشروع «استراتيجية تحول قطاع الأجرة نحو الحجز الإلكتروني».

ويعدّ مشروع «تعزيز الامتثال للقوانين من خلال الرقابة الذكية» الأول من نوعه على مستوى المنطقة في مراقبة جميع وسائل النقل العام التابعة للهيئة، بما يشمل مركبات الأجرة والحافلات وخدمات الحجز الإلكتروني، والتأجير بالساعات ومسارات الحافلات والنقل البحري.

واعتمدت الهيئة تقنية «التفتيش الذكي على دراجات التوصيل»، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع أنظمة كاميرات متطورة لمراقبة سلوكيات السائقين. وأسهمت هذه المبادرة في أتمتة كشف المخالفات وتقليص زمن التفتيش، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية، من خلال إدارة قائمة على تحليل البيانات.

أما «خدمة نقل الطلبة عن طريق الحجز الإلكتروني» فتُعدّ من الحلول المبتكرة التي طرحتها الهيئة لتقديم خيارات مرنة وآمنة للنقل المدرسي، تتيح اختيار السائقين الأعلى تقييماً، وتوفير الخدمة عبر منصات عالمية مثل «أوبر» و«كريم»، كما تسهم المبادرة في خفض رسوم النقل المدرسي وتقليل زمن الرحلة، والحد من الاعتماد على وسائل نقل غير مرخصة، مع منح أولوية قصوى لسلامة الطلبة.