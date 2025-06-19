«الفجيرة للفنون الجميلة» تطلق تخصص الرسم الرقمي

أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تخصص «الرسم الرقمي» ضمن برامج قسم الفنون البصرية، بهدف تمكين الطلبة من تسخير التكنولوجيا في خدمة الإبداع الفني، وتوفير منصة تعليمية متطورة تواكب التحولات الرقمية في الفنون المعاصرة.

ويعتمد تخصص الرسم الرقمي على استخدام أدوات تقنية حديثة، مثل الحاسوب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، من خلال برامج متخصصة، مثل «أدوبي فوتوشوب»، و«أدوبي إليستريتور»، و«سكتشبوك»، ويُعد مجالاً متنوعاً يُستخدم في الرسم، والتصميم، والرسوم المتحركة، والإنتاج البصري.

ويشمل البرنامج الفئات العمرية من ثماني سنوات فما فوق، من مختلف الجنسيات، ويُشرف عليه أساتذة متخصصون فنياً.

وأكد مدير عام الأكاديمية، علي عبيد الحفيتي، أن إطلاق التخصص يأتي في إطار حرص الأكاديمية على تنويع مجالات التعليم الفني، وبدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس الأمناء.