شراكة بين جامعتَي «محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» و«السوربون أبوظبي»

أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعة السوربون أبوظبي شراكة أكاديمية استراتيجية، تهدف إلى تسريع التعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وتعزز هذه الشراكة بموجب مذكرة التفاهم - التي وقّعها رئيس جامعة محمد بن زايد، البروفيسور إريك زينغ، ومديرة جامعة السوربون أبوظبي، البروفيسورة ناتالي مارسيال براز - رؤية جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لتصبح منصة عالمية متميزة في البحث والتطوير في هذا المجال، وذلك من خلال تعزيز جهودها البحثية عبر مختبرات «معهد النماذج التأسيسية» في فرنسا ووادي السيليكون، ما سيسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة للابتكار التكنولوجي الأخلاقي والمتكامل.

وتنص الشراكة، التي تدعم أولويات الدولة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعليم، على تنفيذ مبادرات بحثية مشتركة، تركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجموعة من القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية، والطاقة، وعلوم المناخ، والنقل، والعلوم الإنسانية الرقمية.