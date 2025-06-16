«دبي للإعلام» تحتفي بخريجي برنامج «صُنّاع الإبداع»

احتفت «دبي للإعلام» بمجموعة من طلبة وخريجي الجامعات المحلية الذين التحقوا ببرنامج «صُنّاع الإبداع»، الهادف إلى تمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزيز قدراتهم وتدريبهم في مختلف التخصصات الإعلامية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المهنية العالمية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجيات المؤسسة الهادفة إلى بناء جيل من الإعلاميين الشباب، وتأهيلهم لقيادة قطاع الإعلام مستقبلاً، ودعم المشهد الإعلامي في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة وجهةً رائدةً للإعلام المتخصص في المنطقة.

وشهد البرنامج، الذي امتد على مدار شهرين، استقطاب 12 طالباً من أبرز الجامعات والكليات داخل الدولة، خضعوا لبرنامج تدريبي مكثّف في مجالات التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني، وتقنيات الإضاءة والمونتاج، وأساليب اختيار الزوايا واللقطات الاحترافية، وهو ما أتاح للمشاركين فرصة عملية للتعلّم من الإعلاميين وأصحاب الخبرة واكتساب مهارات متقدمة وإثراء تجربتهم وتنمية قدراتهم المهنية، ما يؤهلهم للعمل في القطاع الإعلامي مستقبلاً.

وفي السياق، أكد المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في «دبي للإعلام»، سالم باليوحة، أن برنامج «صُنّاع الإبداع» يعكس رؤى واستراتيجيات «دبي للإعلام» التي تركز على الارتقاء بالكوادر الإماراتية الشابة، وحثهم على مواصلة مسيرة العمل في القطاع الإعلامي، وقال: «تسعى المؤسسة عبر برامجها التدريبية المبتكرة إلى توفير بيئة إعلامية منفتحة، قادرة على دعم وتمكين الطلبة وخريجي الجامعات وتأهيلهم ورفع مستوى قدراتهم المهنية المختلفة، وإكسابهم ما يحتاجون إليه من أدوات وخبرات في مجالات الإعلام، ما ينعكس إيجاباً على قوة القطاع ودوره في ترسيخ مكانة دبي وجهةً جاذبةً لأصحاب المواهب والمبدعين»، لافتاً إلى أن البرنامج يسهم في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتأهيل المهني عبر منح الطلبة فرصة استكشاف طبيعة العمل الإعلامي، والتعرف إلى متطلباته واحتياجاته.

من جانبها، أشارت المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في مؤسسة دبي للإعلام، شيخة أحمد، إلى أهمية برنامج «صُنّاع الإبداع» ودوره في الارتقاء بقدرات الطلبة ورفع مستواهم المهني، ما يعكس حرص المؤسسة على تأهيلهم وتعريفهم بأحدث الممارسات في القطاع الإعلامي، وقالت: «تسعى (دبي للإعلام) من خلال هذا البرنامج إلى منح الطلبة إمكانية التعرف إلى طبيعة العمل الإعلامي الميداني، ومتطلباته واحتياجاته، ما يسهم في تنمية مهاراتهم العملية في مختلف مجالات القطاع»، لافتةً إلى أن البرنامج يسهم في تعزيز روح الابتكار لدى الطلبة، ويمنحهم فرصة المشاركة في تطوير منظومة الإعلام المحلي الذي حقق في السنوات الأخيرة قفزات نوعية ملموسة تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، وأشارت إلى أن البرنامج يُجسّد التزام المؤسسة بمسؤولياتها المجتمعية ويسهم في تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، وتعزيز علاقات الشراكة التي تجمع «دبي للإعلام» مع المؤسسات التعليمية كافة في الدولة، من أجل استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات التي تخدم مجالات العمل في قطاع الإعلام والخدمات المساندة له.

سالم باليوحة:

• «المؤسسة» تسعى، عبر برامجها التدريبية، إلى توفير بيئة إعلامية منفتحة قادرة على تمكين الطلبة وخريجي الجامعات.

شيخة أحمد:

• «البرنامج» يسهم في تعزيز روح الابتكار لدى الطلبة، ويمنحهم فرصة المشاركة في تطوير منظومة الإعلام المحلي.