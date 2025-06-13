جامعة عجمان تفوز بـ «أفضل مشروع جامعي» في تحدّي «الأثر المستدام»
فازت جامعة عجمان بجائزة «أفضل مشروع جامعي»، ضمن تحدي مجرى «الأثر المستدام 2025»، عن مشروعها البيئي «تخضير المجتمعات: مشروع زراعة أشجار القرم»، ونافس المشروع أكثر من 200 مبادرة من مختلف إمارات الدولة، وتم اختياره ضمن قائمة أفضل 20 مشروعاً متميزاً.
وأقيم حفل توزيع الجوائز في معهد SEE - المدينة المستدامة في دبي، تحت رعاية وبحضور وزير الاقتصاد ورئيس مجلس أمناء «مجرى»، عبدالله بن طوق المري، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد.
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