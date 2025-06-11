القرية العالمية تستقبل طلبات فئات المقاهي والمطاعم والأسواق المفتوحة

دعت القرية العالمية، إحدى أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، الراغبين في الانضمام إلى موسمها الـ30 المرتقب، إلى تقديم مقترحاتهم ضمن فئات المطاعم والمقاهي والأسواق المفتوحة.

وتوفر هذه الفئات فرصة متميزة لأصحاب المشاريع لابتكار تجارب طعام أو مفاهيم جديدة في مواقع رئيسة داخل الوجهة، مثل طريق آسيا المتنوع، وركن التشات الهندي الشهير، كما تشمل الدعوة تقديم مقترحات لمفاهيم جديدة ضمن فئة السوق المفتوح.

وشهد شركاء القرية العالمية من أصحاب المطاعم والمتاجر، على مدار مواسمها، نجاحاً كبيراً، بفضل ما تتمتع به الوجهة من بنية تحتية مستقرة ومحفزة، حيث استقطب الموسم الـ29 رقماً قياسياً بلغ 10.5 ملايين زائر، واحتضن أكثر من 3500 منفذ تسوق، وما يزيد على 250 خياراً لتجارب الطعام، إلى جانب أكثر من 75 شريكاً جديداً.