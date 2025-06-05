ذياب بن محمد يشهد تخريج الدفعة الثانية من مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»

برعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، حفل تخريج الدفعة الثانية من منتسبات مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة».

وكان الاتحاد النسائي العام قد أطلق المبادرة بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، في إطار الجهود الوطنية لترسيخ الأمن الرقمي وتعزيز دور المرأة في هذا القطاع الحيوي، بهدف بناء وعي مجتمعي شامل بثقافة الأمن الرقمي، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الرقمية لدى الأفراد، من خلال إعداد كوادر نسائية متخصصة قادرة على نقل المعارف التقنية إلى شرائح المجتمع، والمشاركة الفاعلة في صياغة الخطاب السيبراني الوطني.

وكرَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نخبة من الكفاءات الوطنية من خريجات الدفعة الثانية، اللواتي أسهمن في نشر الوعي لأكثر من 500 ألف مستفيد من مختلف فئات المجتمع، من خلال تنفيذ 390 ورشة توعوية (307 ورش حضورية و83 عن بُعد)، متجاوزات الهدف البالغ 300 ألف مستفيد، و150 ورشة، بالتعاون مع 30 جهة حكومية وخاصة ومجتمعية في الدولة. وشهد سموّه إطلاق استراتيجية «النبض السيبراني للمرأة والأسرة - X50»، الهادفة إلى مضاعفة حجم الأثر 50 ضعفاً، للوصول إلى 25 مليون مستفيد خلال خمس سنوات، تزامناً مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد النسائي العام.

وقالت الأمين العام للاتحاد النسائي العام، نورة خليفة السويدي، إن ما نشهده اليوم من إنجازات نوعية في إطار مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» هو ثمرة دعم ورؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، التي أَوْلَت تمكين المرأة والأسرة أهمية قصوى، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي.

وأضافت السويدي أن تخريج الدفعة الثانية وإطلاق استراتيجية «X50»، يشكِّلان نقلة نوعية نحو تحقيق شمول رقمي وآمن يعزِّز دور المرأة في حماية المجتمع الرقمي ونقل الخبرات الوطنية إلى العالم، ونحن واثقون بأنَّ الاستراتيجية الجديدة ستحقِّق أثراً عميقاً ومستداماً في بناء وعي سيبراني يمتد محلياً وإقليمياً ودولياً.

من جانبه، أكّد رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي، خاصة داخل الأسرة الإماراتية، عبر نشر ثقافة الأمن السيبراني لحماية الأفراد من المخاطر الرقمية المتسارعة والمتطورة.

وقال إن المبادرة شكّلت نموذجاً وطنياً رائداً في تمكين المرأة بصفتها ركيزة أساسية في استقرار الأسرة ونهوض المجتمع، من خلال تزويدها بالمهارات اللازمة لتعزيز الوعي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، ويأتي هذا التخريج بالتزامن مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع»، ليؤكِّد التزام الدولة بتعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ الثقافة السيبرانية لدى الأُسر الإماراتية كجزء محوري من منظومة الأمن المجتمعي.

من جهتها، قدَّمت رئيس الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، المهندسة غالية علي المناعي، عرضاً شاملاً لمحاور الاستراتيجية الجديدة التي تعكس انتقال المبادرة من نطاقها المحلي إلى آفاق الريادة الإقليمية والدولية في مجال التوعية الرقمية.