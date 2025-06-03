القنصل الفرنسي يزور مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال

اطلع القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي، جان كريستوف باريس، خلال زيارته مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، على النماذج الرائدة التي تقدمها المؤسسة في مجال الرعاية والدعم للنساء والأطفال من ضحايا العنف.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في القضايا الإنسانية المشتركة.

وجاءت الزيارة بهدف الاطلاع على الهيكل التنظيمي للمؤسسة وأدوارها المتعددة في مجالات الرعاية النفسية والاجتماعية والقانونية، إضافة إلى التعرف إلى آليات التعامل مع الحالات والمبادرات التوعوية والمجتمعية التي تنفذها بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية.

رافق القنصل العام المدير العام بالإنابة، شيخة سعيد المنصوري، وعدد من القيادات والاختصاصيين في المؤسسة.

وتضمنت الزيارة استقبالاً رسمياً في مجلس مبنى الإدارة العليا، أعقبه عرض تقديمي تعريفي قدمه فريق المؤسسة، استعرض خلاله أبرز ملامح منظومة الرعاية المتكاملة والخدمات متعددة التخصصات المقدمة للنساء والأطفال من ضحايا العنف.

كما قام القنصل بجولة ميدانية للاطلاع على بيئة العمل والتجهيزات المعتمدة لاستقبال الحالات، شملت التعرف إلى الغرف المخصصة للعلاج النفسي والاستشارات التي توفر بيئة آمنة وسرية للنساء والأطفال من ضحايا العنف، ما يعكس التزام المؤسسة تقديم رعاية شاملة تسهم في تعزيز رحلة التعافي والتمكين. وأشارت المنصوري إلى أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ملتزمة بتوسيع شراكاتها الدولية وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في المجالات الإنسانية، بما يتماشى مع رؤيتها في توفير بيئة آمنة ومستدامة، تدعم جودة الحياة لكل الفئات المستهدفة.