5536 مشاركاً في مسابقات مهرجان سباق دلما التاريخي

استقطبت مسابقات الدورة الثامنة من مهرجان سباق دلما التاريخي، التي أقيمت خلال الفترة من 16 مايو إلى الأول من يونيو الجاري، 5536 مشاركاً، وذلك في نحو 50 مسابقة رصدت لها أكثر من 1000 جائزة، بقيمة إجمالية تجاوزت 33 مليون درهم.

وتضمن المهرجان، الذي أقيم على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، فعاليات عديدة، أهمها سباق دلما التاريخي للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي بلغت جوائزه 30 مليون درهم وأقيم بمشاركة نحو 3000 بحار الذي جرى لمسافة 68 ميلاً بحرياً (125 كلم) من جزيرة دلما إلى شاطئ المغيرة.

كما شهد المهرجان تنظيم سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، بمشاركة نحو 700 بحار، تنافسوا في خمسة أشواط لمسافة أربعة أميال بحرية، وبلغت جوائزه أكثر من مليوني درهم، وسباق دلما للدراجات الهوائية، وسباق دلما للجري لمختلف الفئات العمرية، وبطولات السباحة، وتنس الريشة والبادل للسيدات، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية، وبطولتَي الكيرم والدومينو للرجال والنساء، ومسابقة الطبخ، ومسابقة الموهوبين لفئات (أجمل صورة وأجمل فيديو وأجمل لوحة لجزيرة دلما)، ومسابقات الأطفال اليومية، والألعاب الشعبية، ومسابقة أجمل زي تراثي، وفعاليات المسرح.