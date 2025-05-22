منصور بن زايد يحضر أفراح الكتبي

حضر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، حفل الاستقبال الذي أُقيم بمناسبة زفاف محمد عبدالله مهير الكتبي إلى كريمة خالد بن لاحج الحلامي الكتبي، وخليفة عبدالله مهير الكتبي إلى كريمة سلطان سالم المسافري الكتبي، ومحمد راشد بوالظلوع الكتبي إلى كريمة السيد خليفة راشد محيان الكتبي، وذلك في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك»، وقدم سموّه التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة.

وحضر الحفل عدد من المسؤولين، وجمع من المدعوّين، وتخللته عروض متنوّعة قدمتها فرق تراثية.